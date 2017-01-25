X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Problemin değil çözümün parçası ol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Problemin değil çözümün parçası ol

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017
Problemin değil çözümün parçası ol
Problemin değil çözümün parçası ol

Şenol hoca, Osmanlı maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Quaresma’ya ağabey gibi yaklaşıp, yapıcı eleştirilerde bulundu. Portekizli de hatasını 1 gol ve 2 asistle telafi etti

Ricardo Quaresma, ikinci yarının ilk haftasında oynanan Osmanlıspor maçında kenara alınmasına sinirlenmiş ve tepkisini eldivenlerini yere fırlatarak göstermişti. Karşılaşma sonrası yapılan ilk antrenmanda Şenol Güneş'in, Portekizli yıldızı bir kenara çekerek, "Sana ve arkadaşlarına adaletli davrandığımı düşünüyorum. Yaptığın hareket hiç hoş değildi. Senin gibi tecrübeli ve başarılı bir oyuncuya yakışmıyor. Problemin değil, çözümün parçası ol. Sana değer veriyorum ama bu tür hareketlerini kesinlikle onaylamıyorum. Hepimiz kontratlarımızın gereklerini yerine getirmek zorundayız" dediği öğrenildi.

"KIZGINLIĞIM SADECE KENDİME"
Yaptığı hareketin kendisine olan kızgınlıktan kaynaklandığını ve kimseye karşı bir tavır olmadığını belirtip Şenol Güneş'ten özür dileyen Quaresma'nın ise yaptığı hatayı telafi etme sözü verdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, bu konuşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'yle oynanan ve 3-0 Beşiktaş'ın lehine biten karşılaşmada ağları bir kez sarsarken, önceki akşam da Süper Lig'de 4-1 kazanılan Alanyaspor maçında 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek bir anlamda kendisini affettirmiş oldu.

YENİ SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIYOR
Sezon sonu Beşiktaş'la anlaşması sona erecek olan Quaresma için yeni sözleşmenin hazırlandığı ve tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

135 Maç
10.172 Dakika
28 Gol
45 Asist
40 Sarı kart

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.