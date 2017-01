Advocaat Fenerbahçe’yi şampiyon yapar

SABAH Spor’un usta yazarları, Başakşehir’in yenilmezlik serisini bitiren Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörüne övgü yağdırdı: “Dick Advocaat’ın yarattığı saygı sahadaki verimi artırıyor”

LEVENT TÜZEMEN

Oyuncularına ne istediğini ve nasıl oynamalarını anlatan Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayıdır.



GÜRCAN BİLGİÇ

Başakşehir galibiyeti F.Bahçe için bir hayat öpücüğü oldu. Eğer taraftarlarına da kavuşurlarsa kalan haftalar, müthiş bir zirve mücadelesini önümüze getirir.



MURAT ÖZBOSTAN

Fenerbahçe final maçlarını bu sezon hep iyi oynadı. Lider ile şu anda arasında 6 puan fark var. Böyle bir fırsatı kaçırmazlar herhalde.



METİN TEKİN

F.Bahçe rakibe göre oynadığında daha başarılı oluyor. Puan kaybettiği maçlar hep, "Ben senden güçlüyüm. İstediğim gibi oynarım" dediği maçlardı.



Bir SABAH Spor klasiği olan Serbest Kürsü'de dün Galatasaray ve Beşiktaş'ın durumlarını masaya yatıran usta yazarlar, bugün de Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'u değerlendirdi…



Fenerbahçe sizce Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk yarışına dahil oldu mu, yoksa büyük maçlar Fenerbahçe'yi yanıltıyor mu?

GÜRCAN BİLGİÇ: Hedefi sıcak tutmak önemliydi. Bu galibiyet bir hayat öpücüğü oldu. Tribünlerin boş olması, taraftarın takıma çok güvenmediğini gösteriyor. Fenerbahçe, aşırı borçlanmadan ötürü kadro revizyonu geçirdi ve bir-iki oyuncusu dışında düz bir takım haline geldi. Tek silahları mücadele etmek olabilirdi, onu da sezon başındaki yetersiz planlamayla kaybettiler. Şansları önlerindeki ekiplerin de sorunlarla boğuşması, istikrarsızlığı… Başakşehir'in veya Beşiktaş'ın oyun düzenleri, rakiplerine karşı neler yapabileceklerini tahmin edebilirken, Fenerbahçe'de bu, güne göre değişiyor. Advocaat ve oyuncu kadrosu çok büyük özveri gösteriyor. Advocaat'ın yarattığı saygı da sahadaki verimi artırıyor. Kalan maçlarda bu karakterlerini koruyacaklardır. Eğer taraftarlarına da kavuşurlarsa kalan haftalar, müthiş bir zirve mücadelesini bizim önümüze getirir.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin bir kadro istikrarı ve oyun şablonu var. Advocaat belirlediği oyun sisteminden ve "Güvenli futbol" anlayışından asla taviz vermiyor. Bu sezon Fenerbahçe "Final" tipindeki tüm maçlarda hem iyi oynadı hem de kazandı ya da kaybetmedi. Neden? Çünkü oyuncular, Advocaat'a ciddi saygı duyuyor ve hocanın adaletine inanıyor. Fenerbahçe puan kayıpları yaşadığı maçlarda da asla kötü futbol sergilemedi. Geniş kadrosunun yanı sıra oyuncularına ne istediğini ve nasıl oynamalarını anlatan Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayıdır.

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe yarışın içinde tabii ki artık… Medipol Başakşehir maçı, sarı-lacivertliler için bir kırılma noktasıydı. Kazasız atlattılar. Fenerbahçe final maçlarını bu sezon hep iyi oynadı. Lider ile arasında 6 puan fark var. Böyle bir fırsatı kaçırmazlar herhalde…Ama hala Advocaat'ın istediği transferi yapmadılar. Şurada az bir zaman kaldı. Fenerbahçe'nin 10 numarasını bulması şart.. Mehmet Ekici transferi kapanmış değil.. Sürprizler olabilir.. Trabzon ile Beşiktaş arasındaki 2 milyon Euro'luk özel madde olmasa, Trabzon çoktan Ekici'yi 2 milyon Euro'ya vermişti Fenerbahçe'ye.. Zaten rakam 2.5 milyon Euro olsa bu iş bitecek.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kesinlikle büyük maçlar Fenerbahçe'yi yanıltıyor. Orta sahadan kaynaklanan organizasyon sıkıntısından dolayı F.Bahçe, topa sahip olma oranı yüksek oyun modelini sahneye koyamıyor. Ama özel maçlarda yüksek konsantrasyonla, fiziki yapısı üstün 6-7 futbolcusuyla, alışılmış dışı bir pres yapıyor. Şampiyonluk yolunda iki deplasman derbisi var. Ve de 1 numaralı favori Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ben ihtimal vermiyorum.

METİN TEKİN: Kesinlikle dahil oldu ve yarışın içinde. Şu an 6 puanlık fark var ama unutmayalım ki 16 tane de maç var. Fenerbahçe'nin rakibe göre; oynadığında daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Puan kaybettiği maçlar hep, 'Ben senden güçlüyüm. İstediğim oyunu oynarım' kıvamındaki maçlardı. Adana, Antalya, Alanya gibi…



ÖMER ÜRÜNDÜL: Başakşehir'in en büyük handikabı seyircisinin olmaması. Her maçı deplasmanda gibi oynuyor. Ev sahibi hakem avantajından da faydalanamıyor.



12. ADAM OLMAZSA BAŞAKŞEHİR BAŞARAMAZ

Başakşehir belki ligde ilk kez yenildi ama Fenerbahçe'ye karşı pozisyon dahi bulamaması dikkat çekiciydi. Başakşehir'in şampiyonluk yarışına tutunması sizce mümkün mü?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe maçı bir gösterge değildir. Çünkü o gün ekstra bir F.Bahçe sahadaydı. O agresif oyun, Başakşehir'i bozdu. Eğer ilk 60 dakikada gol yemeselerdi ondan sonra 3 neticeli bir maç olabilirdi. Bana göre; Başakşehir'de herkesin pek görmediği bir sıkıntı var. Kritik oyuncular Edin Visca, Mossoro ve Cengiz'deki son haftalardaki form düşüklüğü. Tabii bir de Başakşehir'in en büyük handikabı seyircisinin olmaması. Bu yüzden de her maçı deplasmanda gibi oynuyor. Aynı zamanda ev sahibi hakem avantajından faydalanamıyor.

LEVENT TÜZEMEN: Başakşehir'in futbol olarak böyle ezildiğini hiç görmedim ve şaşırdım. Fenerbahçe'nin baskılı oyunu Başakşehir'le oynayacak diğer takımlar için mutlaka "Rol model" olacaktır. Avcı takımının baskı altında yaşadığı zafiyeti gördü. Eğer bu zaaf kronik hale dönüşmez ve Abdullah hoca çözüm üretirse Başakşehir yarışı sürdürebilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Avcı güzel bir cümle kurdu, "Bizim için önemli olan gördüğümüz saygı" dedi. Avcı, bu noktada Kadıköy'de oynadıkları maçta rakibin kendilerini durdurmak için aldığı tedbirleri söylüyordu aslında. Avcı da oyuncuları da ne olduklarını, neyi ne kadar yapabileceklerinin farkındalar. Bu yüzden çabuk ayağa kalkmayı da becereceklerdir. Hatta önümüzdeki hafta Konya, Beşiktaş'a karşı beklenen direnci gösterirse liderliği bile tekrar alabilirler

MURAT ÖZBOSTAN: Hiçbir şey bitmedi Başakşehir için. Ama ligin ikinci yarısı zordur. Mücadele dozu yüksektir. Başakşehir buna ne kadar hazır! Taraftarının olmaması bir yandan oyuncular üzerinde olumlu gibi yansıtılıyor ama 12'nci Adam da lazım.. Bakın Başakşehir maçında 22 bin Fenerbahçe taraftarı geldi.. Fenerbahçe iyi oynamadı ama mücadele etti, savaştı.. Bunun nedeni taraftardı. Başakşehir yarışta olur ama artık 12. Adama ihtiyaçları çok fazla.



RODALLEGA GOL SORUNUNU ÇÖZER

Trabzonspor'un geleceğini nasıl görüyorsunuz?

MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor kazandıkça güven tazelemeye başladı. İlk yarıdan çok farklı bir Trabzonspor olacağı kesin. Bir kere hem sağ bek hem sol bek değişti ve defans toparlandı. Yusuf Yazıcı diye bir genç sahne almaya başladı. Rodallega'yı da transfer ettiler. İyi işaretler var takım adına.

METİN TEKİN: Son 2 maçta savunma güvenliği anlamında ileriye gidiş var Trabzonspor için. Ama oyun yapısından bahsetmek için bu ikisi de olmalı. Trabzon şu anda o kıvamda değil.

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor'un en çok ihtiyacı olan bu galibiyetlerdi. Son iki maçta da son derece iyi niyetli mücadeel ettiler. Çok zor deplasmanlardı ve oyundan çok kazanmak önemliydi. Şimdi bu sevinci kendi statlarında da yaşamaları gerekiyor. Yeniden bir araya gelip yürümeye başlamaları için bu tek şart

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu sıkıntılı dönemde iki deplasmandan 6 puanla dönmek önemli bir moral. Ama bugüne kadarki olumsuz tabloyu örtbas edecek bir durum değil… Trabzonspor'un ligin ilk yarısındaki olumsuz gidişatına bir de kupadan elenmesi eklendi.

LEVENT TÜZEMEN: Yeni transferlerin kalitesi Trabzonspor'a bir hava getirdi, hatta takımın heybeti yükseldi. Mas, Pereira, Medjani, Olcay ile genç yetenek Yusuf Yazıcı kaliteleriyle Trabzonspor'un asık yüzünü güleç hale getirdi. Transferi biten Rodallega ile gol sorunu da çözülecektir.