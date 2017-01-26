Bizle gönül bağları var

Siyah-beyazlı idareciler, Hebei China Fortune’dan kiralanan Ersan ve “Beni alın, sizi mahcup etmem” diyen Demba Ba için şu değerlendirmede bulundu: "İkisi de çok iyi Beşiktaşlı. Onlar bizi, biz de onları seviyoruz. Tekrar formamızı giymek istemelerine kayıtsız kalamayız"

Beşiktaş, başka kulüplere satarak büyük paralar kazandığı futbolculara ara transfer döneminde yeniden kapılarını açtı... Sezon başında genç futbolcu Atınç Nukan'ın Leipzig'den kiralanmasının ardından Ersan Adem Gülüm ve Demba Ba'nın siyah-beyazlı takıma dönmek istemesine, Beşiktaş yönetimi olumlu yanıt verdi. Yöneticiler, "Bu oyuncular, giderken kulübümüze büyük gelir sağladılar. İkisi de çok iyi Beşiktaşlı. Kaliteleri kesinlikle tartışılmaz. Biz onları onlar da bizi seviyor. Onlar transfer değil, gönül bağımız olan aile bireyleri. Tekrar formamızı giymek istemelerine kayıtsız kalamayız" diyerek iki yıldızın transferine onay verdi.



DEMBA BA'YA ŞARTLI ONAY

Ancak siyah-beyazlılar, geçtiğimiz Temmuz ayında ayağı kırılan Demba Ba için üç şart öne sürdü: Sağlık durumu, kondisyon seviyesi ve maliyeti… Pazartesi İstanbul'a gelerek tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Ba, sağlam raporu alıp, kondisyon testlerinden başarıyla geçerse, Beşiktaş'la masaya oturacak. Senegalli yıldızın 7 milyon Euro olan yıllık kazancının önemli bir bölümünü Ersan Gülüm'de olduğu gibi kulübü Shanghai Shenhua'nın ödeyeceği ve Beşiktaş'tan kiralama bedeli istemeyeceği belirtildi.



Demba Ba'nın S. Shenhua karnesi

37 Maç

3178 Dakika

29 Gol

6 Asist

5 Sarı kart

