Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı izle! - A2 TV canlı yayın izlemek için tıkla!

Ziraat Türkiye Kupası'nda lider Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. A2 TV'den canlı izlenecek maç öncesi Beşiktaş gruptan çıkmayı garantiledi. Siyah beyazlı takımın sahaya yedek ağırlıklı kadro ile çıkması bekleniyor. Öte yandan Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı izlemek için doğru adrestesiniz. Kayserispor - Beşiktaş maçını a2 tv ve sabah.com.tr'den canlı izleyebileceksiniz. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı izle başlıklı habermiz ve diğer tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor. Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah beyazlı takım bu maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Bu nedenle yedek oyuncularla sahaya çıkması bekleniyor. Öte yandan diğer maçların da olduğu gibi Kayserispor - Beşiktaş maçı A2 TV'de canlı izlenecek A2 TV canlı yayını ile bugün de futbolun keyfini yaşayabileceksiniz. Ayrıca Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı izlemek için bu başlık altında bulunan haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar...



KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE- A2 TV

A2TV CANLI YAYIN

KAYSERİSPOR'UN ŞANSI DEVAM EDİYOR



D Grubu'nda 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan ve son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında grubu namağlup tamamlamayı hedefleyecek. Grupta ikişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir beraberlik alarak 7 puanda bulunan Kayserispor ise Beşiktaş'ı yenerek bir üst turda mücadele etme hakkı almaya çalışacak.

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, U21 takviyeli bir 11 sahaya sürdü. Tecrübeli hoca, kaleyi Utku'yu teslim ederken, Sedat, Fatih gibi genç isimlerin yanı sıra yeni transfer Mitrovic'i de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımın ilk 11'i: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Necip, Aras, Sedat, Ömer Şişmanoğlu



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen ve son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleyen Kartal ile ikinci sıradaki Kayserispor arasındaki karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak konusu.

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 KANALINI NASIL İZLERİM?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kanalı olan A2 kanalını televizyonunuzdan veya internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için yukarıdaki frekans bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır.