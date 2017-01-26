Mehmet Ekici transferinde son nokta

"Mehmet Ekici'nin öncelik sırasının Fenerbahçe'den yana olduğunu gördüm ama asla Beşiktaş'a gitmem de demedi. Ben Mehmet Ekici'ye babası gibi yaklaştım. Onda çok hakkım vardır. O da bunu hep itiraf etmiştir. Biz Mehmet'le abi kardeşiz. Mehmet kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Ama ben onu yine de ikna etmeye çalıştım. İkna olmayınca zorlamadım.''

''Biz Mehmet Ekici'den önce Fenerbahçe'den Fernandao ve Aatıf'ı istemiştik zaten. Hocayla görüştük, Fenerbahçe ile anlaştık dediler. Ben size hoca ile görüşmene izin verdim, transfere izin vermedim dedim. Mehmet Ekici bizim oyuncumuz ama onlar bize sormadan Fenerbahçe ile anlaşmış ve buna çok kırıldım. Burada etik davranmayan Mehmet, babası ve menajeridir. Çünkü transferi bana bıraktılar. Görüşmeleri ben yapacaktım. İşi bana bırakmışlardı. Sonra ne öğrendim? Babası, Almanya'da Beşiktaş'la da görüşmüş. Siz ne yapıyorsunuz ya? Beni reddedeni ben tanımam. Bu transferde bana söz vermelerine rağmen Mehmet ve menajeri beni tanımadılar.''

''Ben Mehmet Ekici'nin ailesine dedim ki: 'Siz bana verdiğiniz sözden döndünüz. Dönmeseydiniz istediğiniz olabilirdi' dedim. Mehmet Ekici için Beşiktaş ile kulüp olarak anlaştık. Eğer Mehmet Ekici Beşiktaş ile anlaşırsa, oraya gider. Yerine oyuncu da alıyorum zaten. Mehmet konusunun artık kapanmasını istiyorum. Bu psikoloji ile zaten gittiği takımlarda da başarılı olamaz. Dursun başkana teşekkür ediyorum, Mehmet Ekici konusuna girmedi. Mehmet Ekici bana Fenerbahçe'den başka takımda oynamam demedi. Deseydi ona göre bir anlaşma yolu arardım. Fenerbahçe ve Trabzonspor düşman değildir. Kulüpleri birbirine düşürmeye çalışmasınlar! Mehmet Ekici transfer döneminden önce de görüşme yaptı, yapmamalıydı. Mehmet Ekici bizim oyuncumuzdur, kendisine bir haksızlık yapmadık.