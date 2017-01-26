Rodallega formayı giydi söz verdi

Trabzonspor’un yeni golcüsü Rodallega dün takıma katıldı. Trabzonspor’a geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Kolombiyalı, “Katkı sağlamak için buradayım” dedi

Trabzonspor'un yeni transferi Hugo Rodallega, önceki gün İstanbul'da attığı imzanın ardından gece geç saatlerde İzmir'e geçti. Burada eşyalarının bir kısmını toparlayan Rodallega, öğle saatlerinde ise İzmir'den Trabzon'a geldi. Rodallega daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçerek burada asbaşkan Ahmet Çubukçu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Rodallega kısa sürede takımımıza adapte olup, önemli katkılar yapacaktır" diye konuştu. Rodallega ise, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp, mazisi başarılarla dolu. Böyle bir kulübe geldiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak" dedi. Çubukçu daha sonra Rodallega'ya giyeceği 28 numaralı formasını verdi.



SEZONLUĞU 1.6 MİLYON EURO

Trabzonspor, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Hugo Rodallega için Akhisar Belediyespor'a Mustafa Yumlu'nun yanı sıra 1 milyon 600 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Kolombiyalı golcü ise sözleşme gereği yarım sezon 800 bin, diğer yıllar ise 1 milyon 600 bin Euro garanti para kazanacak.