Beşiktaş'tan Atiba ve Ömer şoku!

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Atiba ve Ömer Şişmanoğlu'ndan gelen kötü haberlerle sarsıldı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Atiba Hutchinson ve Ömer Şişmanoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."