X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Beşiktaş'tan Atiba ve Ömer şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'tan ve Ömer şoku!

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 15:36
Beşiktaş'tan Atiba ve Ömer şoku!
Beşiktaş'tan Atiba ve Ömer şoku!

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan , ve 'ndan gelen kötü haberlerle sarsıldı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Atiba Hutchinson ve Ömer Şişmanoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan 'nun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Hutchinson'un Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.