Hollandalı dokunuşu

Kulübeden oyuna aldığı isimlerden 10 gol çıkarmayı başaran Dick Advocaat, bu karnesi ile ligin en iyisi olurken, Avrupa’da da başlarda yer aldı.

Başakşehir karşısında aldığı galibiyet ile liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat geride kalan haftalarda oyuna müdahaleleri ile alkış aldı. Deneyimli teknik adam ligde oynanan 18 karşılaşmada kulübeden oyuna aldığı isimlerden 7 gol, 3 asist çıkarırken, bu alanda ligin de en iyi teknik direktörü oldu. Hollandalı telnik adamı kulübeden 9 gol çıkaran (4 gol, 5 asist) Alanyaspor eski teknik direktörü Hüseyin Kalpar takip etti.



KULÜBENİN KRALI SOW OLDU



Yedek kulübesinden oyuna dahil olduktan sonra en fazla skora katkı sağlayan isim ise attığı 3 golle Sow oldu. Bu oyuncuyu 1 gol 1 asist ile Van Persie ve 2 golle İsmail Köyabaşı takip ederken, Fernandao, Ozan ve Emenike de birer golle skora etki etti. Dick Advocaat'ın bu karnesini Avrupa ligleri ile karşılaştırdığımızda ise Hollandalı toplam skora etkisi ile 11.sırada yer alırken,bulduğu gol sayısında majör ligler ve Türkiye'de yer alan 116 takım arasında 5.sıraya adını yazdırdı. Zirvede ise 11 gol, 7 asistlik performansı ile Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim yer aldı.

Majör ligler ve Türkiye'de hamleleri ile en fazla skor bulan teknik adamlar

Gol Asist Skor Hamle Takım

1 Leonardo Jardim 11 7 18 62 Monaco

2 Arsene Wenger 7 8 15 64 Arsenal

3 Jorge Sampaoli 11 4 15 55 Sevilla

4 Diego Simeone 8 7 15 55 A.Madrid

5 Christion Gourcuff 8 4 12 58 Rennes

6 Luciano Spalletti 6 6 12 56 Roma

7 Hasenhüttl 7 4 11 50 RB Leipzig

8 Thomas Tuchel 5 6 11 51 B.Dortmund

9 Christophe Galtier 7 4 11 61 St.Etienne

10 Eddie Howe 5 4 11 65 Bournemouth

11 Dick Advocaat 7 3 10 50 Fenerbahçe

