Poldi kalsın

Lukas'tan çok memnunum. Onun kalitesi ve oyunculuğu tartışılmaz. Benim gönlüm takımda kalmasından yana



Elimdeki kadroda iyi... Eğer Lukas Podolski kalırsa ve yeni transfer yapılmazsa oyuncularıma güveniyorum



Transfer bitene kadar ihtiyacımız doğrultusunda bir isim takıma dahil olursa beni mutlu eder. Eren kaliteli bir isim ama düşüş yaşadı



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Podolski'nin takımda kalmasını istediğini ifade etti. İşte Hollandalı teknik adamın dün düzenlediği basın toplantısından satır başları:

¦ PODOLSKİ: Lukas'tan çok memnunum. Üst düzey bir oyuncu. Onun kalitesi ve oyunculuğu tartışılmaz. Benim gönlüm kalmasından yana. Oyuncunun da bireysel durumu, düşüncesi önemli. Biz hazırlıklıyız. O kalitede bir oyuncu getirmek kolay değil.

¦ TRANSFER: Elimdeki kadrodan memnunum. Lukas kalırsa ve transfer yapılmazsa, oyuncularıma güveniyorum. Bu dönemde kaliteli transfer çok zor. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız. Bir isim takıma dahil olursa beni mutlu eder

¦ AKHİSAR SINAVI: Şimdi Akhisar maçımız var. Kupada da Başakşehir maçı var. Sakatlarımız dönecek. Antrenman temposu, maç temposuyla farklı şeyler. O yüzden asıl seçimimiz o yönde olacak. Bazı arkadaşlarımızla ilgili kafamızda şüphelerimiz var.

¦ BEŞİKTAŞ DERBİSİ: Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmak için erken. İki direkt rakibimizle iç sahada oynuyoruz. Sahamızda oynamak avantaj var. Maç maç düşünüp, bunlardan iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Ligdeki duruma bakarsak, derbileri mutlaka kazanmamız gerekiyor.

¦ CHEDJOU: Yasin de Chedjou da neler istediğimi bilen oyuncular. Bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiler. Chedjou antrenmanlara çıktıkça o seviyeyi yakalayacaktır.

¦ EREN DERDİYOK: Eren kaliteli ve güvendiğimiz oyuncu. Düşüş yaşadı, ufak tefek sakatlıkları oldu. Eren gibi bir santrforla oynuyorsanız daha fazla orta yapmanız gerekiyor.