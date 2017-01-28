Aziz Yıldırım: Quaresma Fenerbahçe'ye gelmek istedi

Aziz Yıldırım, Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek için kendisine haber yolladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda konuşuyor. Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek için avukatı aracılığıyla haber yolladığını açıkladı.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"QUARESMA FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEDİ"

"Beşiktaş Kulübü'nde şu anda oynayan futbolcular bize gelmek için haber gönderiyor. Quaresma... Avukatı 1 ay önce aradı bizi. Fenerbahçe'ye gelmek için avukatıyla haber yolladı ama almayacağım. Nedir şartları dedim. Quaresma'nın bize gelmek için şartları elimizde, istedikleri anda bunu gösteririm. Başka oyuncular da gelmek istiyor. Mukavelesi devam edip de sözleşmesinin bitiminde bize gelmek isteyen başka Beşiktaşlı futbolcular da var. İsimlerini söylerim ama çocuklara yazık."

"SOSA MİLAN'DA KALMAK İSTEDİ"

"Sosa konusuna gelince... Kendisine teklif yaptık. Kendisi bundan mutlu olacağını ancak Milan'da kendisini kanıtlamak istediğini söyledi. Sosa bize terörde dolayı gelmek istemediğinin doğru olmadığını da söyledi. Beşiktaş ile arasının kötü olduğu için bu tür haberlerin yayıldığını söyledi."

"DEMİRÖREN ALACAĞINI HİBE ETMEZSE ŞAİBE OLUR"

"Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan alacağı parayı hibe etmezse sürekli şaibe olacak."

"NAKLEN YAYIN HAKLARI İHALESİNİ İPTAL ETSİNLER"

"Yayın ihalesi yapıldı ve kamuoyuna 500 milyon dolara ihalenin sonuçlandığı söylendi. 1 Haziran 2017'den itibaren geçerli bu. Bunun 250 milyon doları dolar olarak verilecek. Kalan 250 milyon doları ise TL olarak TEFE, TÜFE hesaplanarak verilecek. İhale günü dolar 3,26 TL. Pazartesi günü kur 3,36 olmuş. Daha imzalamadıkları için kur devamlı yükseliyor bu arada. 1 Haziran'da başlayacak ödeme için kuru 3,26'ya sabitleyelim diyorlar. Bugünle o gün arasında 0,75 kuruş fark var neredeyse. 250 milyon dolar ile çarparsanız 175 milyon eder. Ben imzalamam dedim ve imzalamadım. Ben sizden onay almadan buna imza atarsam yarın öbür gün beni kulüpten bile atabilirsiniz. Buna 16 kulüp imza atmış. Nasıl imza atmışlar anlamıyorum. Buradan tavsiyem; ihaleyi iptal etsinler. Bu konuda buradan kamuoyuna, Lig TV'ye ve TFF'ye mesajı vermiş oldum."