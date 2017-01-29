Arena’nın Ferrari’si

Kupa sınavında hocasıyla sorun yaşadı, krizi kısa sürede atlattı. Akhisar’a enfes 2 gol attı, maçın yıldızıydı. Rodrigues’e “Formamı vermem” mesajını da yollarken, tartışmasız gecenin öne çıkan adamıydı: Bruma...

Türk Telekom Arena'da dün akşam Bruma şov vardı. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı, Akhisar galibiyetinde başrolü oynadı. Geçtiğimiz hafta kupadaki 24Erzincan maçında oyundan çıkarıldığı için hocası Riekerink'le yaşadığı krizi kısa sürede atlatan 22 yaşındaki futbolcu, müthiş bir karşılaşma çıkardı. Akhisar ağlarını müthiş iki golle havalandıran Bruma, hücum organizasyonların birçoğuna da katkı sağladı. Futboluyla öne çıkan yıldız oyuncu, tartışmasız dün akşamın öne çıkan adamıydı.



7 GOL, 8 ASİST

Futboluyla yeni transfer Garry Rodrigues'e de mesaj gönderen Bruma, Arena'da da bu sezon ilk gollerini attı. Bu sezon forma giydiği 18 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandıran genç oyuncu, 8 de asist yaptı. Bruma maçın 84. dakikasında ise yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.



BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Bruma karşılaşmanın ardından hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Sözlerine Akhisar galibiyetiyle başlayan Portekizli, "İlk dakikadan itibaren üstün bir oyunla kazandık. Her zaman söylüyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Ciddi bir teklif olursa düşünüyorüz. Ancak bu haberler beni etkilemiyor" açıklamasında bulundu.



% 81

Maçın adamı Bruma, istatistiklerle de farkını gösterdi. 22 yaşındaki futbolcunun dün akşam hücuma yönelik pas yüzdesi yüzde 81'di.