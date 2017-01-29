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Trabzonspor-Gaziantepspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 15:34 Güncelleme Tarihi: 29.1.2017 16:01
Trabzonspor-Gaziantepspor (Canlı)
Trabzonspor-Gaziantepspor (Canlı)

Trabzonspor ve Gaziantepspor ligin 19. haftasında Medical Park Arena'da karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor.

Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da oynanan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-GAZİANTEPSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Okay, Castillo, N'Doye, Uğur, Onazi, Olcay, Joao Pereira, Yusuf

GAZİANTEPSPOR: Vidotti, Marcos, Elyasa, Abdülkadir, Doğanay, Kangwa, Muhammad İldiz, Wallace, Barış, Sefa, Ghilas

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