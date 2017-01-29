Trabzonspor-Gaziantepspor (Canlı)

Trabzonspor ve Gaziantepspor ligin 19. haftasında Medical Park Arena'da karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor.
Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da oynanan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Okay, Castillo, N'Doye, Uğur, Onazi, Olcay, Joao Pereira, Yusuf
GAZİANTEPSPOR: Vidotti, Marcos, Elyasa, Abdülkadir, Doğanay, Kangwa, Muhammad İldiz, Wallace, Barış, Sefa, Ghilas