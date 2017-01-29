Yazarlar Galatasaray-Akhisar Belediye maçını yorumladı

Galatasaray, Türk Telekom Arena’da ağırladığı Akhisar Belediye'yi 6-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları bu karşılaşmayı yorumladı.

LEVENT TÜZEMEN: Sneijder-Poldi A.Ş!



Ayağa pas oynama konusunda ligin en başarılı takımı kabul edilen Galatasaray'ın, hücumda yaşadığı zenginliğin şifresi; Podolski'dir. Alman yıldız, sahaya sadece tecrübesini ve kalitesini yansıtmıyor, akıl koyuyor, Sneijder'e ve kanatlarda oynayan Bruma, Yasin ve hatta Rodrigues'e mükemmel duvar olup, asist yapıyor. Özellikle Bruma'nın attığı ilk golde müthiş bir asist yaptı. Poldi'nin yerinde Eren olsa, yüksek teknik gerektiren pas verme olayı gerçekleşemezdi. Riekerink; hücum hattını Sneijder, Bruma, Yasin, Podolski ve Rodrigues'den kurduğu sürece Galatasaray'ın, üretkenliği, pozisyon bulma zenginliği üst düzeyde olur. Akhisar maçında bu fotoğrafın parladığını gördük.

Galatasaray'ın, saha içi öğretmeni kesinlikle Sneijder... Hollandalı yıldız, çok koşup iyi mücadele ettiği sürece, bütün takım pozitif etkileniyor. Karabük'te olmamasının bedelini Galatasaray kaybederek ödedi. Sneijder de sezon sonuna kadar artık kolay kart görmemeli, çünkü Galatasaray'ın onun aklına, yeteneğine, liderliğine ve kalitesine çok ihtiyacı var. Ayrıca Sneijder, Poldi ile uyumlu bir birliktelik yaşarken, yönetime de 'Alman yıldız kalmalı' mesajını yolladı. Çünkü geçmiş dönemde Sneijder, Umut ve Burak ile oynarken, Poldi ile birlikte yaptığı etkili duvar paslarını yapamıyor ve öfkeleniyordu. Yasin'in takipçiliğiyle attığı gol öncesi, Sneijder-Poldi ikilisinin topu kapma mücadelesi mükemmeldi. Rodrigues geldikten sonra travma yaşayan ve egosuna yenik düşüp bireysel oynayan Bruma, bu saplantılarından kurtulmuş olacak ki Akhisar'a sadece iki gol atmadı, final paslarında da paylaşımcı bir tavır sergiledi. Ayrıca Bruma, sağda da oynayabileceğini gösterdi çünkü Carole'ün kendisine 70 metreden mühendis gibi attığı pasta topla sağ kanatta buluştu, dikine gitti ve golünü attı.

Haftalardır eleştirilen Selçuk İnan, koşu kalitesi ve mücadelesini yükseltirken, topu kullanma konusunda az pas hatası yaptı. De Jong'un yokluğunda Josue, üstlendiği görevi başarılı bir şekilde yerine getirdi.