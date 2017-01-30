Beşiktaş-Atiker Konyaspor (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Kartal rakibini yenip yeniden liderlik koltuğuna oturmanın peşinde

Saat: 20.00

Hakem: Özgür Yankaya

Stat: Vodafone Arena

Yayın: beIN Sports



Beşiktaş XI: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Atiker Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Vukovic, Ali Turan, Douglas, Ömer Ali, Volkan, Ali Çamdalı, Milosevic, Rangelov, Riad Bajic



Ligde art arda 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların hedefi yine galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek. İki takım daha önce 31 kez karşı karşıya geldi. 17'sini Beşiktaş, 4'ünü Konya kazandı. Son 10 lig maçında Konyaspor'u 3 kez yenebilen siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da çıktığı 15 karşılaşmanın 11'ini galip tamamladı. Kartal lig tarihindeki en farklı zaferlerinden birini 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor'a karşı almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş rakibin direncini hatırlatıp maçı erken koparmaları gerektiğini söyledi.



