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Beşiktaş-Atiker Konyaspor (CANLI)

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 18:48 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 19:26
Beşiktaş-Atiker Konyaspor (CANLI)
Beşiktaş-Atiker Konyaspor (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Kartal rakibini yenip yeniden liderlik koltuğuna oturmanın peşinde

Saat: 20.00
Hakem: Özgür Yankaya
Stat: Vodafone Arena
Yayın: beIN Sports

Beşiktaş XI: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Atiker Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Vukovic, Ali Turan, Douglas, Ömer Ali, Volkan, Ali Çamdalı, Milosevic, Rangelov, Riad Bajic

Ligde art arda 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların hedefi yine galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek. İki takım daha önce 31 kez karşı karşıya geldi. 17'sini Beşiktaş, 4'ünü Konya kazandı. Son 10 lig maçında Konyaspor'u 3 kez yenebilen siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da çıktığı 15 karşılaşmanın 11'ini galip tamamladı. Kartal lig tarihindeki en farklı zaferlerinden birini 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor'a karşı almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş rakibin direncini hatırlatıp maçı erken koparmaları gerektiğini söyledi.

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