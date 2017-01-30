X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Bursaspor 3 yabancısını gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bursaspor 3 yabancısını gönderdi

AA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 16:13
Bursaspor 3 yabancısını gönderdi
Bursaspor 3 yabancısını gönderdi

Bursaspor’da bekleneni veremeyen Çek oyuncu Tomas Necid’in Polonya ligi takımlarından Legia Varşova’ya kiralandığı açıklandı.

Bursaspor'da Başkan Ali Ay, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun imza töreninde takımdan ayrılan isimlere ilişkin de bilgiler verdi. Luis Advincula'nın 600 bin dolar karşılığında Tigres'e transfer olduğunu ifade eden Başkan Ay, "Tomas Necid'i 6 aylığına Legia Varşova'ya kiralık verdik. Maaşını onlar ödeyecek. Çünkü burada oynayamıyordu. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata bonservisiyle satarız" dedi.

Başkan Ali Ay ayrıca, Sane'yi de Fransa Ligue 2 takımlarından AJ Auxerre'ye satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını ve opsiyon bedeli olarak 200 bin Euro'da anlaştıklarını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.