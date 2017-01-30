Bursaspor 3 yabancısını gönderdi

Bursaspor’da bekleneni veremeyen Çek oyuncu Tomas Necid’in Polonya ligi takımlarından Legia Varşova’ya kiralandığı açıklandı.

Bursaspor'da Başkan Ali Ay, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun imza töreninde takımdan ayrılan isimlere ilişkin de bilgiler verdi. Luis Advincula'nın 600 bin dolar karşılığında Tigres'e transfer olduğunu ifade eden Başkan Ay, "Tomas Necid'i 6 aylığına Legia Varşova'ya kiralık verdik. Maaşını onlar ödeyecek. Çünkü burada oynayamıyordu. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata bonservisiyle satarız" dedi.

Başkan Ali Ay ayrıca, Sane'yi de Fransa Ligue 2 takımlarından AJ Auxerre'ye satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını ve opsiyon bedeli olarak 200 bin Euro'da anlaştıklarını söyledi.