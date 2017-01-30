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sağlık kontrolünden geçti

DHA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 14:29
Demba Ba sağlık kontrolünden geçti
Demba Ba sağlık kontrolünden geçti

'ın 6 aylığına anlaşmaya vardığı eski golcüsü bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Tüm tetkikleri yapılan Senegalli golcünün herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ve transferin gün içinde tamamlanarak KAP'a resmi bildirim yapılacağı öğrenildi.

Çin takımı Shanghai Shenhua'nın futbolcusu olan ve geçen sezon ayağı kırıldığı için tedavi süreci devam eden Demba Ba 1.5 yıl aradan sonra Beşiktaş'a geri dönmüş olacak.

'nın yarın Vodafone Arena'da yapılacak yeni transfrelerin imza törenine de katılacağı bildirildi.

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