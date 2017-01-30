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Demba Ba ve Ersan tribünde

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 20:49
Demba Ba ve Ersan tribünde
Demba Ba ve Ersan tribünde

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı

Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi. Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti. Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

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