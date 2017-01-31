El Kaddouri transferi iptal oldu

Napoli'nin Tunuslu oyuncusu Omar El Kaddouri aynı gün içinde önce Trabzonspor'a ardından Empoli'ye imza atarak eşine az rastlanır bir olayın kahramanı oldu. Trabzonspor Kulübü, "Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir" açıklasını yaptı

Empoli, Trabzonspor ile ön protokol yapan El Kaddouri ile 2021'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Tunus'lu oyuncu öğlen saatlerinde Trabzonspor'la sözleşme imzalamıştı. Ancak akşam saatlerinde İtalya'dan şok haber geldi. Serie A takımı Empoli, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı El Kaddouri ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



TRABZONSPOR TRANSFERİ KAPATTIĞI DUYURDU

Napoli kulübünün El Kaddouri için Empoli ile açıklamasının ardından Trabzonspor devre arası transfer dönemini kapattığını açıklayarak Faslı oyuncunun neden transfer olmadığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz''



EL KADDOURİ'NİN TRANBZONSPOR'A ATTIĞI İMZANIN GÖRÜNTÜLERİ:



