X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER El Kaddouri transferi iptal oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

El Kaddouri transferi iptal oldu

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 21:37 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 22:11
El Kaddouri transferi iptal oldu
El Kaddouri transferi iptal oldu

Napoli'nin Tunuslu oyuncusu Omar El Kaddouri aynı gün içinde önce Trabzonspor'a ardından Empoli'ye imza atarak eşine az rastlanır bir olayın kahramanı oldu. Trabzonspor Kulübü, "Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir" açıklasını yaptı

Empoli, Trabzonspor ile ön protokol yapan El Kaddouri ile 2021'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Tunus'lu oyuncu öğlen saatlerinde Trabzonspor'la sözleşme imzalamıştı. Ancak akşam saatlerinde İtalya'dan şok haber geldi. Serie A takımı Empoli, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı El Kaddouri ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

TRABZONSPOR TRANSFERİ KAPATTIĞI DUYURDU
Napoli kulübünün El Kaddouri için Empoli ile açıklamasının ardından Trabzonspor devre arası transfer dönemini kapattığını açıklayarak Faslı oyuncunun neden transfer olmadığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz''

EL KADDOURİ'NİN TRANBZONSPOR'A ATTIĞI İMZANIN GÖRÜNTÜLERİ:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.