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PFDK'dan Fenerbahçe'ye 130 bin lira ceza

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 16:13
PFDK'dan Fenerbahçe'ye 130 bin lira ceza
PFDK'dan Fenerbahçe'ye 130 bin lira ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 130 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler arasında yapılan maçta, taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat ile bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle" sarı-lacivertli kulübe 130 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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