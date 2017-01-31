Yazarlar Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi.

Murat ÖZBOSTAN: Ligin lezzeti Kartal



Beşiktaş dün gece Süper Lig'in bir numaralı lezzeti oldu.. Aslında bu hafta çok iyi maçlar oynandı.. Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yenmesi, Galatasaray'ın attığı 6 gol.. Başakşehir'in 90+4'te bulduğu galibiyet... Heyecan tavan yaptı.. Kendi ligimizi çoğu zaman yerden yere vuruyoruz ama iyi işler, iyi maçlar olduğu zaman da övelim değil mi?.. İstekli, iştahlı, arzulu.. Ne arasanız vardı Beşiktaş'ta.. Maça öyle bir başladılar ki ilk 10-15 dakika Beşiktaş kalecisi Fabri'yi görmedik. Sağdan, soldan ortadan Konya'yı hapsettiler. Konya bir gram bile nefes alamadı.. Beşiktaş oynadı, Konya'yı oynatmadı. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinde Tosic'in kendi kalesine attığı gol. İşte bunun dışında 90 dakika Beşiktaş, Konya'yı kelimenin tek anlamıyla ezdi.. Babel'in gelmesi, Talisca'nın dönüşü siyah beyazlı takıma farklı bir renk getirmiş.. Sezonun en iyi Beşiktaş'ı vardı sahada..

Atiba sakat sakat oynadı.. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'a geldiği ilk günden beri tam anlamıyla bir istikrar abidesi.. Ricardo Quaresma parmak ısırtıyor.. Oğuzhan Özyakup kendine geldi.. Beşiktaş taraftarı "oh be" dedi.. Onun dönüşü belki de diğer oyunculardan çok daha önemli. Oğuzhan oynadığında Beşiktaş'taki diğer oyuncuların performansı da yükseliyor. Özellikle Ryan Babel'i çok iyi besledi, orta sahada top kaptı, servis yaptı. Ve Cenk Tosun.. Aylarca Gomez'i konuştuk.. Dönse dedik, fallar açtık, Alman futbolcunun ağzının içine baktık.. Tüm bu yaşananlar belki de Cenk'i yapılmış bir haksızlıktı.. O dün gece 3 gol attı, hat-trick yaptı.. Gecenin bir başka kahramanı oldu. Attığı goller usta işiydi, özellikle maçı koparan üçüncü goldeki vuruşu üst düzeydi. Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğünde forma değil, kendisini kulübede ısıtması için bir battaniye bulabilir, hazırlıklı olsa iyi olur. Şu haliyle Cenk bu ligin gol kralı adayıdır ve ne yeni transfer Ba, ne de Aboubakar onu kesebilecek gibi gözükmüyorlar.