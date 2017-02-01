Kimi sevse kapı duvar

F.Bahçe; Ekici’den sözü aldı, Trabzon yönetimine takıldı. Omar, gelmek için kadro dışı bile kaldı ama Al Ain Başkanı’nın inadını kıramadı. Anderson, Rodriguinho ve Gino’da da sonuç değişmedi

Fenerbahçe bir aylık ara transfer döneminde sadece Karavaiev'i kiraladı. Ancak hedeflediği 10 numara transferini gerçekleştiremedi. Sarı-lacivertliler, istediği oyuncuları ikna etmesine etti ama kulüplerini aşamadı. Brezilya seferinde önce Internacional'den Anderson'a ardından Corinthians'tan Rodriguinho'ya gitti. Anderson hocaya takıldı, Rodriguinho'yu kulübü bırakmadı. Üçüncü isim ise Cruzeiro'dan Gino oldu. Ancak Cruzeiro da oyuncusunu kiralamaya yanaşmadı.





Cruzeiro'da forma giyen 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha Federico Gino, Brezilya ekibiyle 11 maça çıktı



İDMANA ÇIKMADI, KADRO DIŞI KALDI

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'e, Omar Abdulrahman için İdari Menajer Hasan Çetinkaya imzalı resmi teklif yapıldı. Kulübü oyuncuyu 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayacaklarını söyledi. Kiralık formülüne ise Al Ain Başkanı Şeyh Hazza bin Hayed olumsuz yanıt verdi. Omar, F.Bahçe'ye gelmeyi çok istedi, kulübü reddedince 2 gün idmana çıkmadı. Bu nedenle 1 maçta kadro dışı bırakıldı. Ancak oyuncunun isteğine rağmen transfer gerçekleşmedi.





17 gündür kadro dışı olan Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında 15 maça çıkıp, 3 de gol kaydetti.



?MEHMET EKİCİ İMZAYI ATTI!

Transferin bitimine saatler kala Trabzonspor ve Fenerbahçe, Mehmet Ekici için son hamlelerini yaptı. Sarı-lacivertli yöneticiler, Trabzonspor ile bir kez daha temas kurdu ancak oyuncunun devre arasında F.Bahçe'ye transferinin mümkün olmadığı yanıtı alındı. Trabzonspor ise Ekici'ye takımda kalması için teklifini yineledi ancak "Ben Fenerbahçe'ye imza attım" cevabını aldı. Trabzonspor'da kadro dışı kalan 27 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon Fenerbahçe kadrosuna katılacak.