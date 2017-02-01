Yeni Aslan operasyonu

Rodrigues ve Ahmet Çalık’ı alan, yedi ismi yollayan, Podolski’yi satmayan Cimbom, revirini de boşalttı

Galatasaray, ara transferde gelenlerle ve gidenlerle hareketli bir ayı geride bıraktı. Lukas Podolski'yi Japonya'ya satmaktan vazgeçen, kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin-Aurelien Chedjou ikilisini affeden sarı-kırmızılı yönetim, yaptıkları operasyonla takımın çehresini değiştirdi.



1. YEDİ OYUNCU FLORYA'DA VALİZLERİNİ TOPLADI

Sigthorsson, Ontivero, Hamit ve Jem Karacan'ın sözleşmeleri feshedildi. Salih Dursun Antalya'ya, Umut Gündoğan Manisa'ya, Emrah Başsan ise Hollanda kulübü Fortuna Sittard'a kiralandı.



2. CAROLE İLE BRUMA'YI TAKIMDA TUTTULAR

Şişkin kadroyu boşaltan sarı-kırmızılı yönetim, Bruma için Premier Lig kulübü Tottenham'dan, Lionel Carole için Fransız kulübü Olympique Lyon'dan gelen teklifleri kabul etmedi.



3. GARRY RODRİGUES-AHMET ÇALIK TAKVİYESİ

Kanatlara alternatif olarak PAOK'tan Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Cimbom, sezonu kapatan Serdar Aziz'in yokluğunda savunmasını Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'la güçlendirdi.



4. YASİN ÖZTEKİN VE CHEDJOU'YA AF ÇIKTI

Antalya'daki devre arası kampına götürülmeyen Tuzla maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Chedjou özür diledi. Takım bütçesi sınıra dayanınca da iki oyuncuya mecburi af çıktı.



5. SAKATLAR İYİLEŞTİ, TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Tolga Ciğerci'nin iki aylık tedavisi sona erdi ve takımla çalışmalara başladı. Sinan Gümüş'ün sahalara dönüşü golle oldu. Koray da bir ay sonra sahalara dönecek. Yabancı stoper, orta saha ve forvet transferleri rafa kalktı.



6. PODOLSKİ'DE GERİ ADIM ATILDI

Forvet arayışlarından sonuç çıkmadı. Teknik patron Jan Olde Riekerink, Eren Derdiyok'u birinci santrfor olarak düşünmediğini söyledi ve yönetim Lukas Podolski'yi satmaktan vazgeçti.



ASLAN'IN EN SERT PENÇESİ PODOLSKİ

Bu sezon 11'i ilk onbirde toplam 17 resmi maçta görev alan Lukas Podolski, oyunda kaldığı bin 63 dakikada 13 gol atıp 4 asist yaptı. 17 gole direkt katkı sağlayan Galatasaray'ın Alman forveti, ortalama 62 dakikada skora etki etmeyi başardı. Podolski'yi takım içinde 2 gol- 13 asistle takip eden Sneijder, 106 dakikada bir, 7 gol-8 asiste sahip Bruma ise 136 dakikada bir tabelayı değiştiriyor. 9 kez ağları sarsarak ligde takımın en skorer ismi olan Yasin'in gol ortalaması 138 dakika.







BAŞAKŞEHİR SINAVINA HAZIRLIK BAŞLADI

Akhisar'ı 6 golle hezimete uğratan ve teknik direktör Riekerink'in ekstra bir gün izin verdiği Galatasaraylı futbolcular dün kupadaki Başakşehir sınavının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde altı dar alanda çift kale maç yaptılar.



GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM

Galatasaray 'da 1.5 sezon forma giyip, sarıkırmızılı taraftarların sevgilisi olan Didier Drogba çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu an bonservisi elinde olan 38 yaşındaki Fildişili efsane forvet yaptığı açıklamada, "Son dönemde Galatasaray'ın bana teklif yaptığı ancak ekonomik isteklerim nedeniyle transerin gerçekleşmediği yönündeki haberler gerçek değildir. Galatasaray ile gelecekte bir zaman tekrar bir araya gelece- DROGBA ğiz" ifadelerini kullandı.