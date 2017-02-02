Emenike ve Wiel takıma dönüyor

17 Aralık’tan bu yana Dereağzı Tesisleri’nde tek başlarına çalışan ikili, bugünden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacak

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Dick Advocaat'ın talebi ve yönetim kurulunun kararı ile 17 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel'e af çıktı. İki futbolcunun, bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte idmana çıkacağı bildirildi.



RAKAMLARI KÖTÜ

Emenike ve Wiel sezonun geride kalan bölümünde F.Bahçe için büyük hayal kırıklığı olmuştu. Emenike, 3150 dakikaya tekabül eden bu karşılaşmaların 1155 dakikasında yani yüzde 36'sında süre alırken, ancak 7 gol atabildi. 4 de asisti olan oyuncu 20 maça çıkarken, 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Emenike'den daha az forma giyebilen Wiel ise bu sürenin 1036 dakikasında (12 maç) yani yüzde 32'sinde sahada kalırken, sadece bir asist yapabildi. İki oyuncu sarı lacivertli takımla bu sezon her 3 dakikanın 1'inde ancak forma giyebildi.



Aziz Yıldırım'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma açıldı. SABAH'ın usta kalemi Hıncal Uluç'un köşesindeki dile getirdiği haber şöyle: "15 Ocak günü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçının ardından başta federasyon, hakemler, sonra rakipler, önüne geleni çok ağır şekilde tehdit, taraftarı tahrik eden bir konuşma ile dehşet saçmış, ben de 17 Ocak'ta 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı göreve' demiştim. Başsavcılık, bu yazımı ihbar kabul ederek, aynı gün soruşturma açılması talimatı vermiş. Soruşturma açılmış. Dosya hazırlanmış, mahkemeye sunulmuş. Mahkeme suç yerinin Kadıköy olmasını dikkate alarak, dosyanın Anadolu Adliyesi'ne gönderilmesine karar vermiş."



Ozan var, Salih yok

F.Bahçe'de Başakşehir maçında attığı gol sonrası arka adalesindeki problem nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Ozan Tufan ve 8 Ocak'ta Denizlispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Volkan Şen, takımla çalışmalara başladı. Kayserispor maçında sol üst arka adalesinde sorun yaşayan Salih ise çalışmaya katılmadı. Ozan'ın derbide takımdaki yerini alabileceği belirtilirken, Salih'in oynama ihtimalinin bulunmadığı, Advocaat'ın Volkan'ı ise düşenmediği öğrenildi.