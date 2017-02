Riekerink'ten flaş Podolski açıklaması

Riekerink, Podolski’ye değinirken, kalmasından mutlu olduğunu söyledi ama tedirginliğini de gizleyemedi: “Şu an için Lukas bizimle. Giderse transfer yapamayız”

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le çeyrek final vizesi için mücadele verecek Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, A Spor'un sorularını yanıtlarken, gündemin 1 numaralı maddesi Lukas Podolski'ye de değindi. Alman golcünün transferi için uğraşan Çin ve Japon kulüpleri için transfer döneminin bitmemesiyle ilgili konuşan Hollandalı teknik direktör, tedirginliğini de gizlemedi.

JAPONYA'DA TRANSFER BİTMEDİ!

Ara transferde aralarına katılan yeni isimler olduğunu vurgulayan Riekerink şöyle konuştu: "Takımda rekabet daha yükseldi. Bizde ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Çin ve Japonya'da ise devam ediyor. Şu an takımda kaldı, buna sevindik. Teknik ekip olarak sezon sonuna kadar kalmasını istiyoruz."



GİDERSE YERİNİ DOLDURAMAYIZ

Şu an Lukas bizim ile beraber. Kalacak diye de düşünüyorum. Gitse bile yeni bir transfer yapma şansımız yok. Elimizdeki alternatiflerle devam etmek zorunda kalırız. Yine de gerçekleşmemiz bir opsiyon için kafa yormak doğru olmaz. Ben Lukas Podolski bizimle kalacak diye düşünüyorum.



HEDEFİMİZDE İKİ KUPA VAR

Başakşehir'de çok önemli bir maç bizi bekliyor. Sezon başında koyduğumuz iki hedef vardı biri Türkiye Kupası diğeri de şampiyonluk. Bilindiği gibi Avrupa'da yokuz. Bu iki önemli hedefe emin adımlarla yürümek istiyoruz.



METİN OKTAY'I İYİ BİLİYORUM

Metin Oktay benim de iyi bildiğim biri. Buraya geldiğinde her gün büstünü görüyorum. Bu büyük camianın önemli oyuncularının anılması gerek. Galatasaray da bunu çok iyi yapıyor. Oktay kulüp tarihinde önemli bir yer tutuyor.



SEVEREK AYRILALIM

Galatasaray Sportif AŞ üyesi Levent Nazifoğlu'nun "Lukas Podolski ile sezon sonu yeni değerlendirme yapabiliriz. Sözleşmesi sezon sonu bitmiyor ama ona özel bir şeyler yapacağız" açıklamasının perde arkasına da SABAH ulaştı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Japonya'dan cazip teklif almasına ve ailesi İstanbul'dan ayrılması için baskı yapmasına rağmen Podolski'den sezonu Galatasaray'da tamamlamasını istedi. Poldi'ye sezon sonu Vissel Kobe'den aynı teklifi (3.5 milyon Euro) getirmesi halinde transferinde kolaylık sağlanacağının sözü verildi. Alman forvet de Galatasaray'ın şampiyonluğu için elinden geleni yapacağını söyledi.



TRANSFERLERİN BİTİŞ TARİHLERİ

Japonya: 1 Mart

Rusya: 24 Şubat

Çin: 28 Şubat