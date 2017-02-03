Ronaldo'yu solladı

Bu sezon Süper Lig’de 15 gol atan Cenk Tosun; İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’daki en skorer isimler arasında 5’inci sırada yer aldı. Tosun Paşa, 13 gollü C. Ronaldo’yu bile solladı

Beşiktaşlı Cenk Tosun'un bu sezon ortaya koyduğu performans, yıldız futbolcuyu sadece Spor Toto Süper Lig gol krallığında değil, Avrupa'da da emin adımlarla zirveye taşıyor... Pazartesi günü oynanan lig maçında Atiker Konyaspor ağlarını 3 kez sarsarak gol sayısını 15'e çıkaran ve krallık yarışında zirvedeki yerini biraz daha sağlama alan 25 yaşındaki forvet, bu performansıyla Avrupa'da da ses getirdi. Kariyerinin en skorer lig performansını sergileyen 1.83 boyundaki yıldız; Avrupa'nın majör liglerindeki (İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya) en golcü isimler arasında beşinci sırayı almayı başardı.



CAVANI 21 GOLLE ZİRVEDE

İlk sıraya 21 golle PSG forması giyen Cavani kurulurken, 18 golle Lyon'lu Lacazette ikinci, 16 golle Dortmund'lu Aubameyang ve Barcelonalı Luis Suarez üçüncü oldu. 15 maçta 13 golü bulunan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise Cenk'in ardından 6. sırada yer aldı. Cenk Tosun, 1612 dakikada 15 gole ulaşırken, her 107 dakikada bir rakip ağları sarstı.



2 GOL DAHA ATARSA GEÇEN YILI GEÇECEK

Cenk Tosun, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 43 resmi maçta 17 gol atmıştı. Milli yıldız, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada şimdiden 16 gole ulaştı. 2 gol daha atarsa geçen seneki istatistiğini geride bırakacak.



36: Son 6 lig maçında 8 gol atan Cenk Tosun, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda rakip kaleyi tam 36 kez yokladı. Toplam 16 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 2 de asist yaparken; 18 gole direkt olarak katkıda bulundu.



5: Süper Lig'de geride kalan 19 hafta sonunda 15 gol atan Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ın 2011-12 sezonunda yakaladığı 19 gol sayısından sonra 'yerli' isimler arasında bir ilki başardı. Yerli oyuncular içinde 19. haftalar itibariyle son 5 sezonda en yüksek gol sayısına ulaşan oyuncu Cenk Tosun oldu. Geçen sezon Mario Gomez ilk 19 lig maçında 15 gol atmıştı.