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'e uyarı

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  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 10:06 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 10:13
Caner Erkin'e uyarı
Caner Erkin'e uyarı

Aşil tendonu koptuğu için uzun süredir sakat olan , sahalara erken dönmek için kendisini zorlayınca sağlık heyetinden uyarı aldı.

Aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Caner Erkin'e, Beşiktaş sağlık heyetinden uyarı geldi.

Siyah beyazlılar, Mart başında sahalara dönmek için kendisini fazla zorlayan tecrübeli oyuncuya, "Seni sahada sapasağlam görmek istiyoruz. Dikkatli ol, bu sakatlık tekrarlanırsa, geri dönüşün en az 6 ay daha uzar" uyarısı yapıldı.

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