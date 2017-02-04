Radchenko'dan Fenerbahçe sözleri: "Transfer olacaktım ama..."

Bir dönem Fenerbahçe tarafından denenen ancak transfer olmayan Radchenko, o dönem yaşananları anlattı.

Fenerbahçe tarafından 2015 yılında denemeye alınan ancak sözleşme imzalanmayan Artem Radchenko, Fenerbahçe ile yaşadıklarını anlattı.

FENERBAHÇE'DE NE YAŞADI?

F.Bahçe ile çıktığı denemelerin ardından anlaşamayan ve Hajduk Split'e imza atan Radchenko şunları söyledi:

"Benimle o dönemde Hajduk da sözleşme imzalamak istemişti ama Fenerbahçe opsiyonu ortaya çıktı. Türkiye'ye gittik. İdman yaptım ve maç oynadım. Daha sonra menjerim, ikinci başkan ile sözleşme hakkında konuştu.

2015 yılından o haber...

FENERBAHÇE, RADCHENKO'YU TRANSFER ETTİ

'BAŞKAN OLMADAN İMZA YOK'

İkinci başkan, başkan olmadan sözleşme imzalayamayacaklarını söyledi. O sırada başkanları da yurtdışındaydı. 5 gün sonra geleceğini söylediler ve biz de beklememe kararı alıp, oradan ayrılık."

TRAFİK KAZASI SONRASI...

Hajduk kadrosundayken geçirdiği trafik kazası nedeniyle takımdan uzak kalan oyuncunun yeni bir takıma transfer olması bekleniyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler