Trabzonspor'da antrenmanlar Medical Park Arena’da

Spor Toto Süper Lig’in 20’inci haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bulunan antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle çalışmalarını Medical Park Arena’da gerçekleştiriyor.

Stadın alttan ısıtmalı olması nedeniyle bordo mavililerin burada antrenman yaptığı, aynı zamanda stadın özelliklerinin de bir kez daha test edildiği kaydedildi. Bugün de çalışmalarını Medical Park Arena'da gerçekleştirecek olan Trabzonspor, yarını ise izinli geçirecek.