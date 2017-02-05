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ARKADAŞINA GÖNDER Beşiktaş'ta Tosic kırmızı kart gördü, ortalık karıştı!
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Beşiktaş'ta Tosic kırmızı kart gördü, ortalık karıştı!

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 21:20 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 21:31
Beşiktaş'ta Tosic kırmızı kart gördü, ortalık karıştı!
Beşiktaş'ta Tosic kırmızı kart gördü, ortalık karıştı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında büyük gerginlik yaşandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında ortam gerildi. Maçın 41. dakikasında Van Persie ve Tosic arasında yaşanan gerginlik sonrasında maçın hakemi Ali Palabıyık Tosic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı karta çok sinirlenen Tosic, Van Persie'nin üzerine yürüdü. Takım arkadaşları ve Fenerbahçeli futbolcuların güçlükle durdurduğu Tosic sinirlerini kontrol etmekte zorlandı.

Maç yaklaşık 5 dakika boyuna dururken Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları sahaya girmeye çalıştı. Gerginliğinin ardından maç kaldığı yerden yeniden başladı.