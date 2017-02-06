Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile reklam sözleşmesini 10 milyon dolar + KDV karşılığında 2 yıl daha uzattığını KAP'a bildirdi.

Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;



"Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış olan Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı(ana sponsorluk) anlaşmamız sözleşme kapsamında yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır."