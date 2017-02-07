Belgeler konuşacak

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak. İşte SABAH farkıyla tüm detaylar:

"SEBA'YA 15 DAKİKA KÜFÜR EDİLDİ"

Beşiktaş Hukuk Kurulu'nun savunmasının ilk maddesinde rahmetli Onursal Başkan Süleyman Seba'ya Fenerbahçe tribünlerinden edilen küfürler yer alacak. "Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesi ve süresince efsane başkanımız Süleyman Seba'ya 15 dakika boyunca sıralı ve sürekli olarak küfür etmiştir. Taraftarımızın ve kulübümüzün bu konudaki hassasiyeti bilinmektedir. Taraftarımızın sezon başından bu yana sergilediği küfürsüz tavır ortadayken, gerilimi Fenerbahçe başlatmıştır."



"GÖKHAN GÖNÜL'E KİNLERİ VAR"

Hukuk Kurulu'nun savunmasında yer alan bir diğer isim Gökhan Gönül olacak. "Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gelen Gönül, konuk takım taraftarlarının sözlü sataşmasından nasibini aldı… Sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'de oynanan lig maçında sahte dolar atarak tepki gösterdikleri Gökhan Gönül'ü bu kez küfürleriyle tahrik etti. Gökhan defalarca tribüne çağrıldı. Ona yapılan küfürler ortamı daha maç başlamadan gerdi" denilecek.



"HAKEM İŞİ ÇIĞRINDAN ÇIKARDI"

Beşiktaş'ın savunmasında en geniş bölümü karşılaşmanın hakem dörtlüsü alacak. Ali Palabıyık ile yardımcıları Cem Satman, Serkan Olguncan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun hatalı pozisyonları örnekleriyle dosyaya konulacak.

İşte o hakem kararları:



"VAN PERSİE'YE TAVİZ VERİLDİ"

Hakemin maçın başındaki yanlış kararları Tosic'in kırmızı kartıyla sonuçlandı. Bu pozisyona gelene kadar ve sonrasındaki olaylar, Van Persie'nin art niyetli, adab-ı muaşeret kurallarını ayaklar altına alan yaklaşımı ile tetiklendi. Hakem Van Persie'nin hareketlerini görmezden geldi. Kaptanımız Oğuzhan'a topsuz alanda omuz atmış ve sırtına vurmuştur. Bu hareketleri cezalandırmayarak benzer hareketlere devam etmesine vize verilmiştir.



"KIRMIZI KARTTA HAKEMİ YANILTTI"

Van Persie'nin, kırmızı kart pozisyonunda Tosic'e kargatulumba hatta tekme atarak yaptığı faul sonrasında tahrik edici ifadeler kullanması yetmiyormuş gibi oyuncumuzun hamle yaparak önüne dikilmesini ve sanki Tosic kafa atmış gibi davranması hakemi yanıltmıştır. Oyuncunun art niyetli ve provokatif hareketleri maçın başından sonuna kadar sürmüştür.



"PASCAL NOUMA 7 AY CEZA ALDI"

Van Persie, görüntüler ve fotoğraflarla da sabit olduğu şekilde oyuncumuz Tosic'in yüzüne bakarak ve ona yönelerek milyonların önünde elini şortuna sokup adab-ı muaşeret kurallarını hiçe sayan provokatif eylemine devam etmiş ve ortalığın karışmasına neden olmuştur. TFF benzer bir hareketi yapan eski oyuncumuz Pascal Nouma'ya 7 ay hak mahrumiyeti cezası vermiş ve kulübümüz de oyuncuyu göndermişti.



"AYNI HAKEM BAŞKA KARARLAR"

Yine Van Persie taraftarımıza dilini çıkarıp hareketler yaparak, bütün dünyada özellikle Avrupa'da ağır hareket sayılabilecek bir eylemi daha yapmıştır. Fenerbahçeli oyuncu attığı bize göre ofsayt golünden sonra gol sevincini taraftarımıza doğru kayarak kutlamıştır. Aynı hakem Atiker Konya-Alanyaspor maçında benzer pozisyona sarı kart gösterirken, bu maçta 2-3 kez kırmızı kart görmesi gereken Van Persie'yi sahada tutmuştur.



"KJAER HATALIYDI VE ÖZÜR DİLEDİ"

Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in ilk yarı bitiminde kendi oyuncularına Van Persie'nin yaptıklarıyla ilgili konuşma hamlesi kendisiyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Kjaer araya girerek Güneş'e yönelmiş, sabit duran hocamızın havadaki eline eliyle müdahale etmiştir. İkinci yarı başında kulübeye gelip Güneş'in kabul etmediği özür hamlesi hatalı olduğunu doğrulamıştır.







Tribünleri tahrik etti

Beşiktaş Hukuk Kurulu'nun savunmasında, en büyük bölüm Robin van Persie'ye ayrıldı. Hollandalı yıldızın, ilk yarının 25. dakikasında siyahbeyazlı tribünlere dilini çıkarması ekranlara da yansımıştı. Beşiktaş, Van Persie'nin tribünleri bu hareketle tahrik ettiğine vurgu yapacak.







Tosic'i çıldırttı!

Bu kareler de savunmada yer alacak. 41. dakikada kırmızı kart gören Tosic çileden çıkarken, Sırp oyuncu ile Van Persie arasındaki gerilimin büyümesine iki takımın oyuncuları engel olmuştu. Ancak Hollandalı yıldız, Tosic'e karşılık vererek tansiyonu yüksek tutmayı sürdürdü.







Hakem taviz verdi

Beşiktaşlı hukukçuların savunmasında hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları da en az Van Persie kadar önemli bir yer tutuyor. Palabıyık'ın, Fenerbahçeli oyunculara taviz gösterdiği ancak Tosic'i haksız yere attığı savunması yapılacak.







Bu kare savunmada

Siyah-beyazlılar, TFF'ye sunacağı savunmada takım kaptanı Oğuzhan'ın hem Van Persie hem de Alper tarafından tahrik edildiği vurgulanacak. Alper'in, Oğuzhan'a diklendiği belirtilecek.