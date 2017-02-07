İlklerin takımı Fenerbahçe

Bu sezon seri yakalayan takımların adeta korkulu rüyası haline gelen sarı-lacivertliler, rakiplerine yeni açılan stadyumlarında mağlubiyet yaşatan ilk ekip olma unvanını da elinde tutuyor...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek eleyen ve rakibine yeni stadında ilk yenilgisini yaşatan Fenerbahçe, bu sezon seri yakalayan takımlara karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. İşte sarı-lacivertlilerin başarıları:



1-Beşiktaş'ı yeni stadı Vodafone Arena'da mağlup eden ilk takım olarak tarihe geçen Fenerbahçe, aynı zamanda rakibinin iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.



2-Fenerbahçe, bu sezon Medipol Başakşehir'in namağlup serisini bitirdi. Süper Lig'de 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonun 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye tek golle teslim oldu ve namağlup unvanını Kadıköy'de bıraktı.



3-Sezon içinde lig, Avrupa ve Hollanda Kupası'nda yenilgisiz ilerleyen Feyenoord da ilk yenilgisini F.Bahçe'den aldı. Üst üste 9 maç kazanan Feyenoord'un galibiyet serisi Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak sona erdi.



4-Atiker Konyaspor'un bu sezon iç sahadaki 18 maçlık önemli yenilmezlik serisi, Fenerbahçe'nin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda aldığı 1-0'lık galibiyetle birlikte bitti.



5-Fenerbahçe, Beşiktaş gibi Galatasaray'a da yeni stadında ilk yenilgisini yaşatan takım unvanını kazanmıştı. Sarı-kırmızılıların Ocak 2011'de açılan stadı Türk Telekom Arena'daki yenilmezliği, 18 Mart 2011'deki Fenerbahçe maçıyla sonlandı.



6-Kayserispor, yeni stadının açılışında F.Bahçe'ye kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, maçlarını oynadığı Kadir Has Stadı'ndaki ilk müsabakasında 8 Mart 2009'da Fenerbahçe'yle karşılaşmıştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek bu statta galip gelen ilk takım oldu.