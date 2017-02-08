Krasnodar-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe'nin Krasnodar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin biletleri yarın sabah satışa çıkacak. Fenerbahçeli taraftarların alacağı biletlerin fiyatı 7 Euro.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'de biletler satışı çıkıyor.

Maça gidecek olan sarı lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu Maraton Tribünü'nün altında bulunan kombine satış bölümünden biletleri alabilecekler. Taraftarların pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz ederek alabileceği biletlerin fiyatı ise 7 Euro.

Krasnodar - Fenerbahçe karşılaşması 16 Şubat Perşembe günü TSİ 19.00'da Krasnodar Arena'da oynanacak.