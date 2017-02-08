Trabzonspor, 5 yıllık hasreti sonlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümündeki ilk 3 müsabakasını kazanan bordo-mavililer, Osmanlıspor'u da yenmesi halinde ligde 176 hafta sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde ligde 5 yıl sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Süper Lig'in ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden ve üst üste 3 maç kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Osmanlıspor'u da yenmesi halinde ligde 176 hafta sonra art arda 4 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.

Trabzonspor, en son 2011-2012'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 17. haftasında sahasında Orduspor'u 4-1, 18. haftasında yine sahasında Manisaspor'u 2-1, 19. haftasında o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) deplasmanda 2-0 ve 20. haftasında evinde Samsunspor'u 4-0 yenerek 12 puan toplamıştı.

Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı gösteremedi.

YANAL İLE İLK KEZ

Trabzonspor, Osmanlıspor'u mağlup etmesi durumunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez bu başarıyı yakalayacak.

En son 2011-2012 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş idaresinde üst üste 4 karşılaşma kazanan bordo-mavililer, üçüncü kez takımın başına getirilen Yanal ile daha önce en fazla üst üste 3 galibiyet almıştı.

Ersun Yanal, Karadeniz ekibinde ilk olarak 2007-2008'in 11. haftasında göreve getirilmiş ve sezonu tamamlamış, 2008-2009'un 29. haftasına kadar da takımı çalıştırmıştı.

Bordo-mavililerde 2014-2015'in 10. haftasında ikinci kez takımın başına geçen Yanal, sezon sonuna kadar görev yapmıştı.

ÇUBUKÇU: "EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Sezonun ikinci bölümüne yeni transferlerin de katkısıyla iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Çubukçu, "Sahada mücadele eden, taraftara keyif veren bir takım oluşturma gayreti içindeyiz. Bunun adımlarını da attık. Osmanlıspor maçıyla da iyi sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Çubukçu, Trabzonspor olarak ligde kendilerine yakışır bir yerde bulunmadıklarını aktararak, "Ligi iyi bir yerde bitirmek ve taraftarımızı kötü başladığımız sezonda bir nebze mutlu etmek istiyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.