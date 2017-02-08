Van Persie’ye dava

Golcü futbolcunun taraftara dil çıkarması, Tosic’e yönelik elini şortuna sokarak yaptığı hareket ve provokatif davranışlarını gerekçe gösteren siyah-beyazlılar, olayın adli açıdan da ele alınması için girişimde bulunacak

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızını Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında mahkemeye veriyor

OĞUZHAN'DAN ÇOK SERT VAN PERSİE SÖZLERİ!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği derbi, futbol dışı yaşanan olaylar nedeniyle gündemdeki sıcaklığını koruyor... Tansiyonun yükselmesinden ezeli rakiplerinin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'yi sorumlu tutan siyah-beyazlılar, hem TFF hem de mahkeme yoluyla hak arama kararı aldı. Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncuyu; taraftara dil çıkarması, Tosic'e elini şortuna sokarak hareket ve maç boyunca devam eden provokatif davranışları sebebiyle 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla dava etmeye hazırlandığı öğrenildi.

VAN PERSİE'NİN YENİ ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULACAK!

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