Olcay, Sosa'yı Trabzon'a çağırdı

Trabzonspor'un ara transferde Beşiktaş'tan transfer ettiği milli futbolcu, eski takım arkadaşı Jose Sosa'ya bordo-mavili takıma gelmesi için çağrıda bulundu

Beşiktaş'tan devre arasında Trabzonspor'a transfer olan ve kısa sürede Bordo-Mavili camianın sevgisini kazanan Olcay Şahan, sahada olduğu kadar sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu, dün İnstagram'dan canlı yayın yaparken yayına bir ara Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Jose Sosa da katıldı. Olcay kendisine "Merhaba" diyen Milanlı futbolcuya, "Trabzonspor'a gel, çok güzel bir takım" diyerek çağrı yaptı.

Habertürk