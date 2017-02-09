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Tosic'ten Advocaat itirafı!

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 11:04
Tosic'ten Advocaat itirafı!
Tosic'ten Advocaat itirafı!

Pazar günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor.