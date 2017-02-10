10 dakikada Arena’ya

Florya-TT Arena arasındaki yoğun trafik yüzünden maç günleri 1,5 saat otobüs yolculuğu yapan takım, stadyuma sadece 8 km uzaklıktaki Kemerburgaz’daki yeni tesise taşınacak

Riva ve Florya'daki arazilerini Milli Emlak ile imzaladığı protokolle değerlendirecek olan Galatasaray'ın yeni yuvasının yeri belli oldu: Florya Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşıma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, istediği büyüklükteki araziyi TT Arena'nın sadece 8 kilometre uzağında buldu. 40 kilometrelik Florya-Seyrantepe yolculuğu trafik yüzünden maç günleri bir buçuk saati buluyor ve futbolcular yeşil sahaya çıkmadan otobüste yorgun düşüyordu. Ayrıca nizami ölçülerde yeterli sahası olmadığı için Florya'da A Takım sürekli aynı sahada idman yapıyor ve yıpranan zemin yüzünden sakatlık riski artıyordu.

FLORYA'DA SAHA SORUNU VARDI

Türk Telekom Arena'nın bulunduğu Aslantepe'ye ulaşımı maksimum 10 dakika olan 8 km mesafedeki Kemerburgaz'a yapılacak yeni tesisle hem ulaşım sorununa çözüm getirilecek, hem de futbol takımı sağlıklı antrenman yapacağı çok sayıda sahaya kavuşacak.



TOLGA TEST EDİLDİ

2,5 ay sonra sahalara dönen Tolga Ciğerci'nin son durumunu görmek isteyen Riekerink dün Florya'da hazırlık maçı organize etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 2.Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerken, golleri Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ile Rodrigues kaydetti.