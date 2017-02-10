3 kişiye 8 maç

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin faturasını dün kesti

İKİ TARAF DA TAHKİM'E GİDECEK

Fenerbahçeli Robin Van Persie 3, Beşiktaşlı Dusko Tosic 4, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1 maçtan oy çokluğu ile men edildi. Beşiktaş'a da 1 maç seyircisiz oynama cezası geldi



DUSKO TOSIC (Beşiktaş futbolcusu)

4 MAÇTAN MEN, 71 BİN TL PARA CEZASI

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve başkasına ait akredite kartıyla saha kenarından karşılaşmayı izlemeye devam eden Dusko Tosic'in ceza açılımı ise şöyle: Rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile karar verildi. Beşiktaş'ın Sırp yıldızı, böylece toplam 4 resmi müsabakadan men ve 71 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.



VAN PERSIE (Fenerbahçe futbolcusu)

3 MAÇTAN MEN 19 BİN 500 TL PARA

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası ie cezalandırılmasına oyçokluğu ile karar verildi.



ŞENOL GÜNEŞ (Beşiktaş Teknik Direktörü)

1 MAÇ MEN, 13 BİN TL PARA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, rakip takım sporcusuna (Simon Kjaer) yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Güneş'e ayrıca, 13 bin TL para cezası çıktı. Kararlar oyçokluğu ile alındı.



BEŞİKTAŞ KULÜBÜ

1 MAÇ SEYİRCİSİZ 30 BİN TL PARA CEZASI

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para ile cezalandırılmasına, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi. Beşiktaş seyircisiz cezasını gelecek sezon yine kupada çekecek.



METİN ALBAYRAK (BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİ)

4 AY 15 GÜN MEN 150 BİN TL PARA CEZASI

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi.



FENERBAHÇE KULÜBÜ

52 BİN 500 TL PARA CEZASI

Ziraat Türkiye Kupası maçındaki saha olaylarının Fenerbahçe'ye faturası ise şöyle oldu: Sarılacivertli taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL, Fenerbahçe taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi.







CEZALAR İÇİN NE DEDİLER?

Ahmet Nur ÇEBİ (Beşiktaş İkinci Başkanı)

Yöneticimiz Metin Albayrak'a verilen cezayı yüksek buluyorum. Beşiktaş'a verilen cezalar da aynı şekilde. Tahkim Kurulu'na gideceğiz... Cezalar insanları üzer ve incitir. Burada yöneticilik yapmak şereftir. İsminizin bir ceza kelimesi ile geçmesi zaten üzücüdür. Biz şampiyon olacağız, şampiyonluğa yürüyen bir takımımız var. Bu olayları artık geride bırakmayı ve bu konulardan ders çıkarmayı tavsiye ediyoruz. Her şerden hayır çıkarmamız gerekir.



Gürcan BİLGİÇ (Sabah yazarı)

Rakamlar ve sürelere baktığımızda cezalar beklediğimiz gibi oldu yani sürpriz olmadı. Tosic, başkasının akreditasyon kartını kullanmaktan dolayı ceza almadı. Demek ki kırmızı karta 3, 1 maç da yaptıklarından ceza aldı Tosic. Şenol Hoca'nın cezası Kjaer ve soyunma odası koridorlarında yaşananlardan dolayı geldi. Buna itiraz yapılır ama bu ceza kalkmaz. Persie'ye verilen ceza görüntülere dayalı bir ceza. Ben Tahkim'de bunun 1 maça düşürüleceğini düşünüyorum.



Ömer ÜRÜNDÜL (Sabah yazarı)

Bana göre verilen tüm cezalar, son derece az. Bu cezalar adeta hiç kimse itiraz etmesin diye verilmiş. Bence cezaları alan da memnun bu cezaları verenler de memnun.





Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Vodafone Arena'da kafasına aldığı yabancı madde ile yaralanmıştı.



KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

ROBIN VAN PERSIE

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)



DUSKO TOSIC

Karabükspor (D)

Akhisar Belediye

Galatasaray (D)

Çaykur Rizespor