Muslera: Teklif gelirse kabul ederim

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, "Kulübümde sözleşme yenileme konusunda teklif gelirse kabul ederim" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Kayserispor maçından önce basın mensuplarının karşısına çıktı.



Galatasaray'dan sözleşme yenileme teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden Muslera, "Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, 6 yıldır buradayım. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse, bunu kabul ederim, ben Galatasaray'da mutluyum. Büyük bir kulüpten teklif gelirse de ve Galatasaray da buna sıcak bakarsa düşünebiliriz. Galatasaray'da kaptanlık gibi bir düşüncem yok, benim için en önemli şey Galatasaray tarihine adımı yazdırmak, en önemli şey bu" şeklinde konuştu.