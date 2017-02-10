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: Teklif gelirse kabul ederim

  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 14:40
Muslera: Teklif gelirse kabul ederim
Muslera: Teklif gelirse kabul ederim

kalecisi Fernando , "Kulübümde sözleşme yenileme konusunda teklif gelirse kabul ederim" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Kayserispor maçından önce basın mensuplarının karşısına çıktı.

'dan sözleşme yenileme teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden , "Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, 6 yıldır buradayım. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse, bunu kabul ederim, ben Galatasaray'da mutluyum. Büyük bir kulüpten teklif gelirse de ve Galatasaray da buna sıcak bakarsa düşünebiliriz. Galatasaray'da kaptanlık gibi bir düşüncem yok, benim için en önemli şey Galatasaray tarihine adımı yazdırmak, en önemli şey bu" şeklinde konuştu.

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