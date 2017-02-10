Trabzonspor devleri solladı

Stadı açılan bordo-mavili ekip, hisselerindeki yüzde 123 artışla 7 Avrupa ülkesindeki kulüpleri geçip birinci oldu

Avrupa kulüplerinin borsadaki performansını inceleyen KPMG Futbol Benchmark, geçen yıl Trabzonspor'un borsadaki yükselişine dikkat çekti. KPMG'nin incelenmesinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin borsa performansları masaya yatırıldı. İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye'deki kulüplerin 2016 yılı performans incelenmesine göre, yeni stadı Medical Park Arena'ya kavuşan Trabzonspor yıllık yüzde 123,6'lık büyümeyle listede ilk sırayı aldı. İkinci sırada, Süper Lig'i şampiyonlukla bitirip hisseleri yüzde 85,2 artış gösteren Beşiktaş yer alırken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan G.Saray da üçüncü sıraya oturdu. İtalya Ligi'nde üst üste 5. şampiyonluğunu yaşayan Juventus değerini % 15,8 artırırken, Dortmund da ligde ikinci olmasına rağmen yeni yayın geliri anlaşmasıyla %31,1 değer kazanarak borsada parladı.