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Bursaspor-Fenerbahçe (CANLI)

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 18:36 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 18:40
Bursaspor-Fenerbahçe (CANLI)
Bursaspor-Fenerbahçe (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta Fenerbahçe, Bursa'da Bursaspor'a konuk oluyor. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada bu fırsatı değerlendirmek isteyen Sarı-lacivertliler mutlak 3 puan peşinde

Kanarya'da moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak.



Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
Hakem: Halil Umut Meler

Bursaspor: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz
Teknik direktör: Mutlu Topçu

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper Potuk, Lens, Aatıf, Sow
Teknik direktör: Dirk Advocaat