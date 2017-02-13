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, mesaisine başladı

DHA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 14:54
Fenerbahçe, Krasnodar mesaisine başladı
Fenerbahçe, Krasnodar mesaisine başladı

, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, Rus takımı ile 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Bursaspor maçının ilk on birinde başlayan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra, rejenerasyona yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle ile başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

, maçı hazırlıklarına, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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