Gaziantepspor-Adanaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Gaziantepspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Arena'da oynanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor

Bu maç öncesi ligde Gaziantepspor 11 puanla 18. ve son sırada bulunurken, Adanaspor ise 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Saat 20:00'de başlayan maçta ilk yarı oynanıyor...



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Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Gaziantepspor: Paulo Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Elyasa Süme, Marquinhos Pedroso, Mohammed Fatau, Khaly Thiam, Sergey Kislyak, Marcinho Gregorio, Anis Ben-Hatira, Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

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Adanaspor: Charles Itandje, Digao Freitas, Mauricio Ramos, Didi Ignacio, Samican Keskin, Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Roni Rodrigues, Vladimir Koman, Vinicius Santos, Magaye Gueye

Teknik Direktör: Levent Şahin