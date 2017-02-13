İleri gitmiyoruz top çeviriyoruz

Hollandalı yıldız, “Maçı koparmamız gerekirken, biz zamanı bitirmeye çalıştık. Normal gücümüzün altına düştük. Böyle kayıplar yaşayacak takım değiliz” diyerek isyan etti

Fenerbahçeli Jeremain Lens, 1-1 biten Bursa maçı sonrası çılgına döndü. 90 dakika boyunca top alamamaktan ve kendi sahalarında beklemekten şikayet eden Hollandalı yıldız, arkadaşlarıyla maçın değerlendirmesini yaparken tepkisini açık açık ortaya koydu. Lens, "İleri gitmemiz gerekirken sürekli kendi sahamızda top çevirdik. Rakibi umutlandırdık. Maçı koparmamız gerekirken, zamanı bitirmeye çalıştık. Bu puan kaybına inanamıyorum. Böyle bir kayıp yaşayacak takım değiliz. Rakip eksik kaldığında onlar değil de maçı biz bıraktık. Normal mücadele gücümüzün altına düştük" ifadelerini kullandı.



EN ÇOK SOUZA'YA KIZDI

Lens'in penaltı pozisyonu için Souza'ya da çok kızdığı, ondan hemen önceki kontratakta, kendisi bomboşken topu Aatif'a yollaması nedeniyle de hayli sinirlendiği öğrenildi. Hollandalı'nın maç sonunda Souza'yla bu konuyu özel olarak konuştuğu ve son pasları yapamadıkları için puan kaybı yaşadıklarını anlattığı belirtildi. Lens'in dönüş yolculuğunda da moralinin bozuk olduğu ve otobüste hiç kimseyle konuşmadığı bildirildi. Bu arada F.Bahçe, Kasımpaşa maçına sarı kart cezalısı Lens, Alper ve Van Persie'den yoksun çıkacak.



'KİMSE HAKEM DEMESİN'

Bursa maçı sonrası basın toplantısına sinir küpü gibi gelen F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın, soyunma odasında da sert rüzgarlar estirdiği öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcının, Alper ve Aatif başta olmak üzere birçok ismi fırçaladığı ve "Kimse bana hakem demesin. Onun verdiği karar yanlış. Ama rakip tam 45 dakika 1 kişi eksik oynadı ve biz maçı kopartamadık. Herkes kahraman olmak için savaşıyor. Hiç kimse takımın nasıl kurtulacağını düşünmüyor. Takımı kurtarmazsak, biz de kaybederiz. Bu düşünceyle şampiyon olamayız" dediği belirtildi.