Seferberlik

Kamuoyu önünde rakiplerle polemiğe girmeme kararı alan yöneticiler, sık sık idmanları ziyaret ederek, siyah-beyazlı oyunculara moral verecek

Olaylı derbide F.Bahçe'ye 1-0 yenilerek kupaya veda eden, ardından da ligde Karabük'e 2-1'lik skorla boyun eğen Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi… Yönetim ise takımın bozulan moral ve motivasyonunu düzeltmek için harekete geçti. 26 Şubat tarihine kadar sırasıyla Hapoel, Akhisar, tekrar Hapoel ve G.Saray'la yapılacak kritik mücadelelerden kayıpsız çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlı idareciler, takımla daha fazla vakit geçirip, oyunculara moral aşılama kararı aldı. Bu doğrultuda, futbolcularla birlikte yemek yeneceği ve yöneticilerin idmanlara ziyarette bulunacağı belirtildi.



BİZİ AŞAĞI ÇEKMELERİNE İZİN VERMEYELİM

Takım başta olmak üzere kulübün tüm unsurlarının başarıya odaklanması için kamuoyu önünde rakiplerle polemiğe girilmemesi yönünde görüş birliğine varan siyah-beyazlı yönetim, futbolculara "Başarılıyız ve yarışta öndeyiz. Bizi aşağı çekmeye çalışanlara prim vermeyelim" mesajını iletecekler… Kara Kartal'ın, önümüzdeki iki haftalık süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynayacağı kritik maçların programı şöyle; 16 Şubat Perşembe: Hapoel Beer Sheva (Deplasman), 19 Şubat Pazar: Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena), 23 Şubat Perşembe: Hapoel Beer Sheva (Vodafone Arena), 26 Şubat Pazar: Galatasaray (Deplasman).