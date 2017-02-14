Tudor, Karabükspor'dan ayrılacağını kulübe bildirdi

Galatasaray ile anlaşıp anlaşmadığı adeta yılan hikayesine dönen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın sabah kulüpten ayrılarak Galatasaray'a gidecek

Akşam saatlerinde ayağının tozuyla Metin Türker Tesisleri'ne gelen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Asbaşkan Tolga Gül ile yaptığı görüşmede, takımdan yarın ayrılacağını ve Galatasaray ile anlaşma imzalayacağını bildirdi. 40 dakikalık idman sonrası tesislerde futbolcularla da konuştuğu öğrenilen Tudor, sabah kulüpten ayrılarak İstanbul'a geçecek ve sarı-kırmızı takımla akşam idmanına çıkacak.



Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, İHA'ya yaptığı açıklamada, Tudor'un takımdan ayrılacağını doğrulayarak, "Kendisi Asbaşkanımız Tolga Gül'e yarın sabah ayrılacağını, Galatasaray ile anlaştığını söylemiş" dedi.

KARABÜKSPOR BAŞKANI DA AÇIKLADI

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, teknik direktörleri Igor Tudor'la ilgili, "Tudor, futbol şube sorumlumuza 'Yarın sabah Karabük'ten ayrılacağım, Galatasaray ile anlaştım' dedi." ifadelerini kullandı.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'la adı geçen Hırvat teknik adamın yarın Karabük'ten ayrılacağını belirtti.

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BU DURUM AHLAKİ DEĞİL

Tudor'un bugün Kardemir Karabükspor'un antrenmanında kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül'le konuştuğunu aktaran Tankut, "Tudor, futbol şube sorumlumuza 'Yarın sabah Karabük'ten ayrılacağım, Galatasaray ile anlaştım' dedi. Takımımız yarın antrenmana alt yapı antrenörüyle çıkacak." şeklinde konuştu.

Ferudun Tankut, Galatasaray'ı ve Tudor'u Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet edip etmeyecekleriyle ilgili yarın yönetim kurulu toplantısında karar vereceklerini anlatarak, "Bu durum ahlaki değil. Galatasaray benle hiç görüşmeden hocayla anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.