Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı için İsrail'de

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail'e gitti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın saat 23.05'te Turner Stadı'nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket etti ve iki saatlik yolculuk sonrası Tel Aviv'e ulaştı.

Ahmet Nur Çebi (II. Başkan, İcra Kurulu Başkanı, Fulya Taşınmazlardan Sorumlu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu), Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi), Metin Albayrak (Futbol altyapı, yapılanma ve scouting'den sorumlu, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nden sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü), Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu Üyesi) ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi) siyah beyazlı takımla İsrail'e gitti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcuyu dahil etti.

Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı'nda saat 22.00'de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.