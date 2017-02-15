Fenerbahçe’nin kozu Rusya

Advocaat’ın yanı sıra cezalı Skrtel’in yerine şans bulması beklenen Neustadter, Rus futbol ekolünü yakından tanıyor

Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bu maç öncesinde birçok kozu ve avantajları bulunuyor. Birincisi; rakibin liginde ikinci yarının başlamamış olması. Bu yıl ilk kez resmi bir maça çıkacak olan Krasnodar kapalı kutu olsa da Fenerbahçe birbirini tanıyan, hazır bir takım. İkincisi; Advocaat'ın 3 sezon Rusya Ligi'nde Zenit'i çalıştırması ve Rus futbolunu iyi bilmesi... Üçüncü avantaj, cezalı Srktel'in yerine Rusya Milli Takımı'nda oynayan Neustadter'in bu maçta savunmada forma giyecek olması. Kariyerinde Dinamo Kiev geçmişi olan Lens de hava koşullarına karşı arkadaşlarına gerekli uyarıları yapıyor.



Van Persie bilendi

Beşiktaş ile oynanan kupa maçında attığı golle Fenerbahçe'ye çeyrek finali getiren Robin van Persie, bu karşılaşma sonrası aldığı ceza nedeniyle Bursaspor maçında oynayamamıştı. Hollandalı yıldız bu nedenle bir hayli hırslanmış durumda. Arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda, "Aldığım ceza beni hırslandırdı. Krasnodar maçında golüm var. Buna inanıyorum" diyerek iddiasını ortaya koyuyor.

15 Temmuz gazisine jest

Fenerbahçe'nin dün özel bir konuğu vardı. 15 Temmuz'da babası şehit, kendisi de gazi olan Yasin Lezgi idmanı izleyip, futbolcularla sohbet etti. Lezgi takıma Rusya'da başarı dilerken, futbolcular Lezgi'ye imzalı forma hediye etti.