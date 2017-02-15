Krasnodar-Fenerbahçe maçına doğru

Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın karşılaşacakları Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu söyledi

Karşılaşmadan önce basın toplantısı düzenleyen Rus teknik adam, bu yıl ilk resmi maçlarını Fenerbahçe karşısında oynayacaklarını hatırlatarak, "İyi hazırlandık. Aslında takımlar arasında ayrım yapmıyoruz. Genel olarak Fenerbahçe, çok ciddi ve güçlü bir takım. İyi oynuyor. Ciddi derecede heyecanlı değiliz. Bu yıl ilk kez oynayacak olmamız bizim için dezavantaj, onlar için avantaj." ifadelerini kullandı.

Shalimov, kontra atak üzerine kurulu bir oyun anlayışları olduğunu vurgulayarak, "Oyun tarzımız kontra atak üzerinedir. Yarın yine bu oyun tarzını benimseyeceğiz. İyi oynamak istiyoruz. Kaybedersek durumumuz zorlaşır." şeklinde konuştu.

Sakatlığı bulunan oyuncuları hakkında da bilgi veren Shalimov, "Petrov'u yarın göremeyeceğiz. Mamaev ise daha iyi durumda. Oynayabilir. Izmailov'un ise kendi sorunları var ve aramızda olmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.